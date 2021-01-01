Tokenomie pentru Ronout (RONOUT) Descoperă informații cheie despre Ronout (RONOUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Meet our friend RON. He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON. But as time passed, things didn't go so well for RON, and he lost his sense of purpose. He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT. That's the story. Simple as that. What? It's over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box. Now it's up to you! Pagină de internet oficială: https://www.ronout.meme/

Tokenomie și analiză de preț pentru Ronout (RONOUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ronout (RONOUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Ofertă totală: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Ofertă aflată în circulație: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.00119615 $ 0.00119615 $ 0.00119615 Minim dintotdeauna: $ 0.00001419 $ 0.00001419 $ 0.00001419 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ronout (RONOUT)

Tokenomie pentru Ronout (RONOUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ronout (RONOUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RONOUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RONOUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RONOUT, explorează prețul în direct al tokenului RONOUT!

Predicție de preț pentru RONOUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RONOUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru RONOUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RONOUT!

