Tokenomie pentru Rodolfoorato (RODOLFO) Descoperă informații cheie despre Rodolfoorato (RODOLFO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rodolfoorato (RODOLFO) Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way. Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way. Pagină de internet oficială: https://www.tiktok.com/@rodolfoorato Cumpără RODOLFO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rodolfoorato (RODOLFO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rodolfoorato (RODOLFO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.08K $ 16.08K $ 16.08K Ofertă totală: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ofertă aflată în circulație: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.08K $ 16.08K $ 16.08K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Rodolfoorato (RODOLFO)

Tokenomie pentru Rodolfoorato (RODOLFO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rodolfoorato (RODOLFO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RODOLFO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RODOLFO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RODOLFO, explorează prețul în direct al tokenului RODOLFO!

Predicție de preț pentru RODOLFO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RODOLFO? Pagina noastră de predicție de preț pentru RODOLFO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RODOLFO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!