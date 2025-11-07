Informații privind prețul pentru Roco Finance (ROCO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00761302 $ 0.00761302 $ 0.00761302 Minim 24 h $ 0.00995035 $ 0.00995035 $ 0.00995035 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00761302$ 0.00761302 $ 0.00761302 Maxim 24 h $ 0.00995035$ 0.00995035 $ 0.00995035 Maxim dintotdeauna $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Cel mai mic preț $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) +25.68% Modificare de preț (7 zile) +27.80% Modificare de preț (7 zile) +27.80%

Prețul în timp real pentru Roco Finance (ROCO) este $0.00995276. În ultimele 24 de ore, tokenul ROCO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00761302 și un maxim de $ 0.00995035, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROCO este $ 6.32, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00669942.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROCO s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu +25.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +27.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Roco Finance (ROCO)

Capitalizare de piață $ 929.06K$ 929.06K $ 929.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 989.20K$ 989.20K $ 989.20K Ofertă află în circulație 93.50M 93.50M 93.50M Ofertă totală 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Roco Finance este $ 929.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROCO este 93.50M, cu o ofertă totală de 99552583.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 989.20K.