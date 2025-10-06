Informații privind prețul pentru Rita Elite Order (RITA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00060749 $ 0.00060749 $ 0.00060749 Minim 24 h $ 0.00062739 $ 0.00062739 $ 0.00062739 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00060749$ 0.00060749 $ 0.00060749 Maxim 24 h $ 0.00062739$ 0.00062739 $ 0.00062739 Maxim dintotdeauna $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Cel mai mic preț $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) +1.88% Modificare de preț (7 zile) +17.56% Modificare de preț (7 zile) +17.56%

Prețul în timp real pentru Rita Elite Order (RITA) este $0.00062065. În ultimele 24 de ore, tokenul RITA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00060749 și un maxim de $ 0.00062739, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RITA este $ 0.01035089, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009955.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RITA s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu +1.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +17.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rita Elite Order (RITA)

Capitalizare de piață $ 62.07K$ 62.07K $ 62.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.07K$ 62.07K $ 62.07K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Rita Elite Order este $ 62.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RITA este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.07K.