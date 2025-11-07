Informații privind prețul pentru Ripples (RPLS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Cel mai mic preț $ 0.0013498$ 0.0013498 $ 0.0013498 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Ripples (RPLS) este $0.00197209. În ultimele 24 de ore, tokenul RPLS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RPLS este $ 0.131094, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0013498.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RPLS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ripples (RPLS)

Capitalizare de piață $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Ofertă află în circulație 85.00M 85.00M 85.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ripples este $ 167.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RPLS este 85.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 197.21K.