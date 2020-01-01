Tokenomie pentru Ripio Credit Network (RCN) Descoperă informații cheie despre Ripio Credit Network (RCN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ripio Credit Network (RCN) RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol's current version RCN Protocol v4.0 "Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Pagină de internet oficială: https://rcn.market/ Carte albă: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Cumpără RCN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ripio Credit Network (RCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ripio Credit Network (RCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 188.15K $ 188.15K $ 188.15K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 354.41K $ 354.41K $ 354.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00035443 $ 0.00035443 $ 0.00035443 Află mai mult despre prețul tokenului Ripio Credit Network (RCN)

Tokenomie pentru Ripio Credit Network (RCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ripio Credit Network (RCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RCN, explorează prețul în direct al tokenului RCN!

Predicție de preț pentru RCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru RCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RCN!

