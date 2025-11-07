Informații privind prețul pentru Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Minim 24 h $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Maxim 24 h $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Maxim dintotdeauna $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Cel mai mic preț $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Modificare de preț (1 oră) -0.31% Modificare de preț (1 zi) -6.30% Modificare de preț (7 zile) -13.56% Modificare de preț (7 zile) -13.56%

Prețul în timp real pentru Ripe DAO Governance Token (RIPE) este $1.48. În ultimele 24 de ore, tokenul RIPE a fost tranzacționat între un minim de $ 1.46 și un maxim de $ 1.6, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RIPE este $ 42.92, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.45.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RIPE s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -6.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Capitalizare de piață $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.49B$ 1.49B $ 1.49B Ofertă află în circulație 1.19M 1.19M 1.19M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ripe DAO Governance Token este $ 1.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RIPE este 1.19M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.49B.