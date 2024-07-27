Tokenomie pentru RighteousRetail ($RRT) Descoperă informații cheie despre RighteousRetail ($RRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RighteousRetail ($RRT) Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Pagină de internet oficială: https://righteousretail.fun/ Carte albă: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru RighteousRetail ($RRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RighteousRetail ($RRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.40K $ 124.40K $ 124.40K Ofertă totală: $ 951.44M $ 951.44M $ 951.44M Ofertă aflată în circulație: $ 835.22M $ 835.22M $ 835.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 141.71K $ 141.71K $ 141.71K Maxim dintotdeauna: $ 0.00046601 $ 0.00046601 $ 0.00046601 Minim dintotdeauna: $ 0.0000591 $ 0.0000591 $ 0.0000591 Preț curent: $ 0.00014894 $ 0.00014894 $ 0.00014894 Află mai mult despre prețul tokenului RighteousRetail ($RRT)

Tokenomie pentru RighteousRetail ($RRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RighteousRetail ($RRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $RRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $RRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $RRT, explorează prețul în direct al tokenului $RRT!

