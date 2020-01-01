Tokenomie pentru Rigel Protocol (RGP) Descoperă informații cheie despre Rigel Protocol (RGP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rigel Protocol (RGP) The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Pagină de internet oficială: https://www.rigelprotocol.com/ Cumpără RGP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rigel Protocol (RGP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rigel Protocol (RGP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.85K $ 3.85K $ 3.85K Ofertă totală: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ofertă aflată în circulație: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.39K $ 21.39K $ 21.39K Maxim dintotdeauna: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Minim dintotdeauna: $ 0.00276298 $ 0.00276298 $ 0.00276298 Preț curent: $ 0.00427737 $ 0.00427737 $ 0.00427737 Află mai mult despre prețul tokenului Rigel Protocol (RGP)

Tokenomie pentru Rigel Protocol (RGP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rigel Protocol (RGP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RGP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RGP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RGP, explorează prețul în direct al tokenului RGP!

Predicție de preț pentru RGP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RGP? Pagina noastră de predicție de preț pentru RGP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RGP!

