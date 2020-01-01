Explorează tokenomia pentru RIFT AI (RIFT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului RIFT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru RIFT AI (RIFT) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului RIFT, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Valută USD Informații despre RIFT AI (RIFT) The Rift Platform is the "Shopify App Store for AI Agents" - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them "smart" requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Pagină de internet oficială: https://rift.ai/ Carte albă: https://faq.rift.ai/ Cumpără RIFT acum! Tokenomie și analiză de preț pentru RIFT AI (RIFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RIFT AI (RIFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 Minim dintotdeauna: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Preț curent: $ 0.00680036 $ 0.00680036 $ 0.00680036 Află mai mult despre prețul tokenului RIFT AI (RIFT) Tokenomie pentru RIFT AI (RIFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RIFT AI (RIFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIFT, explorează prețul în direct al tokenului RIFT! Predicție de preț pentru RIFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIFT? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.