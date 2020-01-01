Tokenomie pentru Rhun Capital (RHUN) Descoperă informații cheie despre Rhun Capital (RHUN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rhun Capital (RHUN) We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Pagină de internet oficială: https://rhun.io Cumpără RHUN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rhun Capital (RHUN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rhun Capital (RHUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.97K $ 16.97K $ 16.97K Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 964.85M $ 964.85M $ 964.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.58K $ 17.58K $ 17.58K Maxim dintotdeauna: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Rhun Capital (RHUN)

Tokenomie pentru Rhun Capital (RHUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rhun Capital (RHUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RHUN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RHUN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RHUN, explorează prețul în direct al tokenului RHUN!

Predicție de preț pentru RHUN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RHUN? Pagina noastră de predicție de preț pentru RHUN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RHUN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!