Informații despre Revenue Coin (RVC) Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Pagină de internet oficială: https://revenuecoin.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Revenue Coin (RVC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Revenue Coin (RVC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 395.77K $ 395.77K $ 395.77K Ofertă totală: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Ofertă aflată în circulație: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 793.65K $ 793.65K $ 793.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00045801 $ 0.00045801 $ 0.00045801 Află mai mult despre prețul tokenului Revenue Coin (RVC)

Tokenomie pentru Revenue Coin (RVC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Revenue Coin (RVC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RVC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RVC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RVC, explorează prețul în direct al tokenului RVC!

