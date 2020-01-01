Tokenomie pentru Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Descoperă informații cheie despre Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Pagină de internet oficială: https://return.finance/ Carte albă: https://docs.return.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Ofertă totală: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Ofertă aflată în circulație: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Maxim dintotdeauna: $ 0.187356 $ 0.187356 $ 0.187356 Minim dintotdeauna: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Preț curent: $ 0.151417 $ 0.151417 $ 0.151417 Află mai mult despre prețul tokenului Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Tokenomie pentru Return Finance Lido stETH (RFSTETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Return Finance Lido stETH (RFSTETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RFSTETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RFSTETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RFSTETH, explorează prețul în direct al tokenului RFSTETH!

Predicție de preț pentru RFSTETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RFSTETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru RFSTETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

