Prețul în timp real pentru RETRO KIDS astăzi este 0.00000628 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RETRO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RETRO pe MEXC acum.

Mai multe despre RETRO

Informații de preț pentru RETRO

Ce este RETRO

Pagina oficială pentru RETRO

Tokenomie pentru RETRO

Prognoza prețurilor pentru RETRO

Logo RETRO KIDS

Preț RETRO KIDS (RETRO)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 RETRO în USD:

-5.20%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
RETRO KIDS (RETRO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:24:08 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

+0.77%

-4.59%

-15.70%

-15.70%

Prețul în timp real pentru RETRO KIDS (RETRO) este $0.00000628. În ultimele 24 de ore, tokenul RETRO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000619 și un maxim de $ 0.00000664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RETRO este $ 0.00028662, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RETRO s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -4.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RETRO KIDS (RETRO)

--
Capitalizarea de piață actuală pentru RETRO KIDS este $ 6.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RETRO este 999.85M, cu o ofertă totală de 999849973.996301. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.27K.

Istoric de preț pentru RETRO KIDS (RETRO) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru RETRO KIDS la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru RETRO KIDS la USD a fost $ -0.0000034693.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru RETRO KIDS la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru RETRO KIDS la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-4.59%
30 de zile$ -0.0000034693-55.24%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă RETRO KIDS (RETRO)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru RETRO KIDS (USD)

Ce valoare va avea RETRO KIDS (RETRO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale RETRO KIDS (RETRO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru RETRO KIDS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru RETRO KIDS!

RETRO în monede locale

Tokenomie pentru RETRO KIDS (RETRO)

Înțelegerea tokenomică a RETRO KIDS (RETRO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RETRO!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre RETRO KIDS (RETRO)

Cât valorează RETRO KIDS (RETRO) astăzi?
Prețul pe viu pentru RETRO în USD este 0.00000628 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RETRO în USD?
Prețul actual pentru RETRO la USD este $ 0.00000628. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru RETRO KIDS?
Capitalizarea de piață pentru RETRO este $ 6.27K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RETRO?
Ofertă aflată în circulație pentru RETRO este 999.85M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RETRO?
RETRO a obținut un preț ATH de 0.00028662 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RETRO?
RETRO a avut un preț ATL de 0.00000619 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RETRO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RETRO este -- USD.
Va crește RETRO în acest an?
RETRO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RETRO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:24:08 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru RETRO KIDS (RETRO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

