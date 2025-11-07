Informații privind prețul pentru RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00000619 Maxim 24 h $ 0.00000664 Maxim dintotdeauna $ 0.00028662 Cel mai mic preț $ 0.00000619 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -4.59% Modificare de preț (7 zile) -15.70%

Prețul în timp real pentru RETRO KIDS (RETRO) este $0.00000628. În ultimele 24 de ore, tokenul RETRO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000619 și un maxim de $ 0.00000664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RETRO este $ 0.00028662, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RETRO s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -4.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RETRO KIDS (RETRO)

Capitalizare de piață $ 6.27K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.27K Ofertă află în circulație 999.85M Ofertă totală 999,849,973.996301

Capitalizarea de piață actuală pentru RETRO KIDS este $ 6.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RETRO este 999.85M, cu o ofertă totală de 999849973.996301. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.27K.