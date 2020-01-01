Tokenomie pentru Resurrection Coin ($REZ) Descoperă informații cheie despre Resurrection Coin ($REZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Resurrection Coin ($REZ) $REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles. Pagină de internet oficială: http://officialrezcoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Resurrection Coin ($REZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Resurrection Coin ($REZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.00029869 $ 0.00029869 $ 0.00029869 Minim dintotdeauna: $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Resurrection Coin ($REZ)

Tokenomie pentru Resurrection Coin ($REZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Resurrection Coin ($REZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $REZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $REZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $REZ, explorează prețul în direct al tokenului $REZ!

