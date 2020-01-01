Tokenomie pentru Resolv RLP (RLP) Descoperă informații cheie despre Resolv RLP (RLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Resolv RLP (RLP) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price; Pagină de internet oficială: https://www.resolv.xyz/ Carte albă: https://docs.resolv.xyz/litepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Resolv RLP (RLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Resolv RLP (RLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 166.73M $ 166.73M $ 166.73M Ofertă totală: $ 134.45M $ 134.45M $ 134.45M Ofertă aflată în circulație: $ 134.45M $ 134.45M $ 134.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 166.73M $ 166.73M $ 166.73M Maxim dintotdeauna: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Minim dintotdeauna: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Preț curent: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Află mai mult despre prețul tokenului Resolv RLP (RLP)

Tokenomie pentru Resolv RLP (RLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Resolv RLP (RLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RLP, explorează prețul în direct al tokenului RLP!

