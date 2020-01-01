Tokenomie pentru Reservoir rUSD (RUSD) Descoperă informații cheie despre Reservoir rUSD (RUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reservoir rUSD (RUSD) Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market's demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Pagină de internet oficială: https://www.reservoir.xyz/ Carte albă: https://docs.reservoir.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Reservoir rUSD (RUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reservoir rUSD (RUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 75.71M $ 75.71M $ 75.71M Ofertă totală: $ 75.80M $ 75.80M $ 75.80M Ofertă aflată în circulație: $ 75.80M $ 75.80M $ 75.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 75.71M $ 75.71M $ 75.71M Maxim dintotdeauna: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minim dintotdeauna: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 Preț curent: $ 0.998918 $ 0.998918 $ 0.998918 Află mai mult despre prețul tokenului Reservoir rUSD (RUSD)

Tokenomie pentru Reservoir rUSD (RUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reservoir rUSD (RUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUSD, explorează prețul în direct al tokenului RUSD!

