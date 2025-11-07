Informații privind prețul pentru RepubliK (RPK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -9.53% Modificare de preț (7 zile) -17.45% Modificare de preț (7 zile) -17.45%

Prețul în timp real pentru RepubliK (RPK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RPK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RPK este $ 0.100376, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RPK s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -9.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RepubliK (RPK)

Capitalizare de piață $ 44.50K$ 44.50K $ 44.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 667.51K$ 667.51K $ 667.51K Ofertă află în circulație 200.00M 200.00M 200.00M Ofertă totală 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru RepubliK este $ 44.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RPK este 200.00M, cu o ofertă totală de 3000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 667.51K.