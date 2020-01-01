Tokenomie pentru Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Descoperă informații cheie despre Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Pagină de internet oficială: https://www.renzoprotocol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Ofertă totală: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Ofertă aflată în circulație: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Maxim dintotdeauna: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Minim dintotdeauna: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Preț curent: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Află mai mult despre prețul tokenului Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Tokenomie pentru Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EZEIGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EZEIGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EZEIGEN, explorează prețul în direct al tokenului EZEIGEN!

