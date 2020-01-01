Tokenomie pentru Rentberry (BERRY) Descoperă informații cheie despre Rentberry (BERRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rentberry (BERRY) Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day! Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision. Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you've attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster. Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates. E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts. Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we'll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it. Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request. Pagină de internet oficială: https://rentberry.com/ Carte albă: https://rentberry.cryptonomos.com/downloads/Rentberry_Whitepaper_en.pdf Cumpără BERRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rentberry (BERRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rentberry (BERRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.65K $ 63.65K $ 63.65K Ofertă totală: $ 301.47M $ 301.47M $ 301.47M Ofertă aflată în circulație: $ 301.47M $ 301.47M $ 301.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.65K $ 63.65K $ 63.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.115481 $ 0.115481 $ 0.115481 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021112 $ 0.00021112 $ 0.00021112 Află mai mult despre prețul tokenului Rentberry (BERRY)

Tokenomie pentru Rentberry (BERRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rentberry (BERRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BERRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BERRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BERRY, explorează prețul în direct al tokenului BERRY!

