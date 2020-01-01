Tokenomie pentru Remilia (REMILIA) Descoperă informații cheie despre Remilia (REMILIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Remilia (REMILIA) The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult's creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age. Pagină de internet oficială: https://remiliacult.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Remilia (REMILIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Remilia (REMILIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.62K $ 57.62K $ 57.62K Ofertă totală: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Ofertă aflată în circulație: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.62K $ 57.62K $ 57.62K Maxim dintotdeauna: $ 0.00959117 $ 0.00959117 $ 0.00959117 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Remilia (REMILIA)

Tokenomie pentru Remilia (REMILIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Remilia (REMILIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REMILIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REMILIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REMILIA, explorează prețul în direct al tokenului REMILIA!

