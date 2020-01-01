Tokenomie pentru REIKO (REIKO) Descoperă informații cheie despre REIKO (REIKO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre REIKO (REIKO) Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings. Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings. Pagină de internet oficială: https://reikocoin.com/ Cumpără REIKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REIKO (REIKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REIKO (REIKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Ofertă totală: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Ofertă aflată în circulație: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului REIKO (REIKO)

Tokenomie pentru REIKO (REIKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REIKO (REIKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REIKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REIKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REIKO, explorează prețul în direct al tokenului REIKO!

Predicție de preț pentru REIKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REIKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru REIKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REIKO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!