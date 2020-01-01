Tokenomie pentru Reflections of Dissonance AI (AIKA) Descoperă informații cheie despre Reflections of Dissonance AI (AIKA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reflections of Dissonance AI (AIKA) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Pagină de internet oficială: https://aika-sol.com/ Cumpără AIKA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Reflections of Dissonance AI (AIKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reflections of Dissonance AI (AIKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.86K $ 44.86K $ 44.86K Ofertă totală: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M Ofertă aflată în circulație: $ 988.85M $ 988.85M $ 988.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.86K $ 44.86K $ 44.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Minim dintotdeauna: $ 0.00002863 $ 0.00002863 $ 0.00002863 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Tokenomie pentru Reflections of Dissonance AI (AIKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reflections of Dissonance AI (AIKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIKA, explorează prețul în direct al tokenului AIKA!

Predicție de preț pentru AIKA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIKA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIKA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIKA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!