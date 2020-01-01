Tokenomie pentru Redemption Of Pets (ROP) Descoperă informații cheie despre Redemption Of Pets (ROP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Redemption Of Pets (ROP) ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it's cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP's core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals. Pagină de internet oficială: https://ropmeme.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Redemption Of Pets (ROP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Redemption Of Pets (ROP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.45K $ 50.45K $ 50.45K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.45K $ 50.45K $ 50.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.907255 $ 0.907255 $ 0.907255 Minim dintotdeauna: $ 0.03400078 $ 0.03400078 $ 0.03400078 Preț curent: $ 0.050448 $ 0.050448 $ 0.050448 Află mai mult despre prețul tokenului Redemption Of Pets (ROP)

Tokenomie pentru Redemption Of Pets (ROP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Redemption Of Pets (ROP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROP, explorează prețul în direct al tokenului ROP!

Predicție de preț pentru ROP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROP? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ROP!

