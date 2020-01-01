Tokenomie pentru Red Siberian Husky (KOVU) Descoperă informații cheie despre Red Siberian Husky (KOVU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Red Siberian Husky (KOVU) When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Pagină de internet oficială: https://www.kovucoin.com/ Cumpără KOVU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Red Siberian Husky (KOVU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Red Siberian Husky (KOVU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.70K $ 18.70K $ 18.70K Ofertă totală: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Ofertă aflată în circulație: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.70K $ 18.70K $ 18.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Minim dintotdeauna: $ 0.00001652 $ 0.00001652 $ 0.00001652 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Red Siberian Husky (KOVU)

Tokenomie pentru Red Siberian Husky (KOVU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Red Siberian Husky (KOVU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOVU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOVU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOVU, explorează prețul în direct al tokenului KOVU!

Predicție de preț pentru KOVU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KOVU? Pagina noastră de predicție de preț pentru KOVU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KOVU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!