Tokenomie pentru Rebase GG IRL ($IRL) Descoperă informații cheie despre Rebase GG IRL ($IRL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Rebase GG IRL ($IRL) Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Pagină de internet oficială: https://rebase.gg/home Carte albă: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Cumpără $IRL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rebase GG IRL ($IRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rebase GG IRL ($IRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.82K $ 31.82K $ 31.82K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 320.52K $ 320.52K $ 320.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00064104 $ 0.00064104 $ 0.00064104 Află mai mult despre prețul tokenului Rebase GG IRL ($IRL)

Tokenomie pentru Rebase GG IRL ($IRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rebase GG IRL ($IRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $IRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $IRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $IRL, explorează prețul în direct al tokenului $IRL!

Predicție de preț pentru $IRL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $IRL? Pagina noastră de predicție de preț pentru $IRL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $IRL!

