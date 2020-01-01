Explorează tokenomia pentru Realis Worlds (REALIS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului REALIS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Realis Worlds (REALIS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului REALIS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Realis Worlds (REALIS) Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Pagină de internet oficială: https://realisworlds.com/ Carte albă: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Tokenomie și analiză de preț pentru Realis Worlds (REALIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Realis Worlds (REALIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ofertă totală: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Ofertă aflată în circulație: $ 954.89M $ 954.89M $ 954.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.04736015 $ 0.04736015 $ 0.04736015 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00125575 $ 0.00125575 $ 0.00125575 Află mai mult despre prețul tokenului Realis Worlds (REALIS) Tokenomie pentru Realis Worlds (REALIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Realis Worlds (REALIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REALIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REALIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REALIS, explorează prețul în direct al tokenului REALIS! Predicție de preț pentru REALIS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REALIS? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.