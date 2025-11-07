Informații privind prețul pentru Real GEM Token (GEM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Cel mai mic preț $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -1.11% Modificare de preț (7 zile) -1.11%

Prețul în timp real pentru Real GEM Token (GEM) este $11.21. În ultimele 24 de ore, tokenul GEM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GEM este $ 12.24, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 9.97.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GEM s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Real GEM Token (GEM)

Capitalizare de piață $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Ofertă află în circulație 225.34K 225.34K 225.34K Ofertă totală 225,337.6851350693 225,337.6851350693 225,337.6851350693

Capitalizarea de piață actuală pentru Real GEM Token este $ 2.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GEM este 225.34K, cu o ofertă totală de 225337.6851350693. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.53M.