Informații privind prețul pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.84% Modificare de preț (1 zi) +5.00% Modificare de preț (7 zile) -21.35% Modificare de preț (7 zile) -21.35%

Prețul în timp real pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RECC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RECC este $ 0.00367015, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RECC s-a modificat cu +3.84% în decursul ultimei ore, cu +5.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Capitalizare de piață $ 603.42K$ 603.42K $ 603.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 672.61K$ 672.61K $ 672.61K Ofertă află în circulație 872.02M 872.02M 872.02M Ofertă totală 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

Capitalizarea de piață actuală pentru Real Estate Crypto Crowfunding este $ 603.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RECC este 872.02M, cu o ofertă totală de 972020417.7539346. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 672.61K.