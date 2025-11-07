BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Real Estate Crypto Crowfunding astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RECC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RECC pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Real Estate Crypto Crowfunding astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RECC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RECC pe MEXC acum.

Mai multe despre RECC

Informații de preț pentru RECC

Ce este RECC

Pagina oficială pentru RECC

Tokenomie pentru RECC

Prognoza prețurilor pentru RECC

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Real Estate Crypto Crowfunding

Preț Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 RECC în USD:

$0.00069561
$0.00069561$0.00069561
+5.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:14:17 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

+3.84%

+5.00%

-21.35%

-21.35%

Prețul în timp real pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RECC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RECC este $ 0.00367015, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RECC s-a modificat cu +3.84% în decursul ultimei ore, cu +5.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 603.42K
$ 603.42K$ 603.42K

--
----

$ 672.61K
$ 672.61K$ 672.61K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,417.7539346
972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

Capitalizarea de piață actuală pentru Real Estate Crypto Crowfunding este $ 603.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RECC este 872.02M, cu o ofertă totală de 972020417.7539346. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 672.61K.

Istoric de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+5.00%
30 de zile$ 0-72.59%
60 de zile$ 0-74.34%
90 de zile$ 0--

Ce este Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Ce valoare va avea Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Real Estate Crypto Crowfunding.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Real Estate Crypto Crowfunding!

RECC în monede locale

Tokenomie pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Înțelegerea tokenomică a Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RECC!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Cât valorează Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) astăzi?
Prețul pe viu pentru RECC în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RECC în USD?
Prețul actual pentru RECC la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Real Estate Crypto Crowfunding?
Capitalizarea de piață pentru RECC este $ 603.42K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RECC?
Ofertă aflată în circulație pentru RECC este 872.02M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RECC?
RECC a obținut un preț ATH de 0.00367015 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RECC?
RECC a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RECC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RECC este -- USD.
Va crește RECC în acest an?
RECC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RECC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:14:17 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.01
$101,331.01$101,331.01

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.69
$3,315.69$3,315.69

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.80
$1,484.80$1,484.80

+0.27%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.01
$101,331.01$101,331.01

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.69
$3,315.69$3,315.69

+0.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2262
$2.2262$2.2262

-0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0110
$1.0110$1.0110

-0.50%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.44
$31.44$31.44

+109.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1241
$0.1241$0.1241

+148.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004344
$0.0004344$0.0004344

+189.60%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022800
$0.022800$0.022800

+2,180.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.982
$4.982$4.982

+398.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1241
$0.1241$0.1241

+148.20%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005747
$0.00000000005747$0.00000000005747

+70.63%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002143
$0.0000002143$0.0000002143

+42.86%