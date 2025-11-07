Informații privind prețul pentru REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.10% Modificare de preț (1 zi) -23.78% Modificare de preț (7 zile) -28.75% Modificare de preț (7 zile) -28.75%

Prețul în timp real pentru REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EMATE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EMATE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EMATE s-a modificat cu -2.10% în decursul ultimei ore, cu -23.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Capitalizare de piață $ 56.64K$ 56.64K $ 56.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 87.25K$ 87.25K $ 87.25K Ofertă află în circulație 649.15M 649.15M 649.15M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru REAL ESMATE by Virtuals este $ 56.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EMATE este 649.15M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 87.25K.