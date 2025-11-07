Informații privind prețul pentru Real Asian Hours (CHINAWINS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -0.67% Modificare de preț (7 zile) -21.40% Modificare de preț (7 zile) -21.40%

Prețul în timp real pentru Real Asian Hours (CHINAWINS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CHINAWINS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHINAWINS este $ 0.00199945, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHINAWINS s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -0.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Real Asian Hours (CHINAWINS)

Capitalizare de piață $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Ofertă află în circulație 999.86M 999.86M 999.86M Ofertă totală 999,860,225.835793 999,860,225.835793 999,860,225.835793

Capitalizarea de piață actuală pentru Real Asian Hours este $ 9.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHINAWINS este 999.86M, cu o ofertă totală de 999860225.835793. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.52K.