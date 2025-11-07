BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru ReachX Mainnet astăzi este 0.01547096 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru ReachX Mainnet astăzi este 0.01547096 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RX pe MEXC acum.

Mai multe despre RX

Informații de preț pentru RX

Ce este RX

Pagina oficială pentru RX

Tokenomie pentru RX

Prognoza prețurilor pentru RX

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo ReachX Mainnet

Preț ReachX Mainnet (RX)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 RX în USD:

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
ReachX Mainnet (RX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:14:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ReachX Mainnet (RX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru ReachX Mainnet (RX) este $0.01547096. În ultimele 24 de ore, tokenul RX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RX este $ 0.02014509, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01326584.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ReachX Mainnet este $ 7.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RX este 500.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.47M.

Istoric de preț pentru ReachX Mainnet (RX) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru ReachX Mainnet la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru ReachX Mainnet la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru ReachX Mainnet la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru ReachX Mainnet la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ 0.00000000000.00%
90 de zile$ 0--

Ce este ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă ReachX Mainnet (RX)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru ReachX Mainnet (USD)

Ce valoare va avea ReachX Mainnet (RX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ReachX Mainnet (RX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ReachX Mainnet.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ReachX Mainnet!

RX în monede locale

Tokenomie pentru ReachX Mainnet (RX)

Înțelegerea tokenomică a ReachX Mainnet (RX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RX!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre ReachX Mainnet (RX)

Cât valorează ReachX Mainnet (RX) astăzi?
Prețul pe viu pentru RX în USD este 0.01547096 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RX în USD?
Prețul actual pentru RX la USD este $ 0.01547096. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ReachX Mainnet?
Capitalizarea de piață pentru RX este $ 7.74M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RX?
Ofertă aflată în circulație pentru RX este 500.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RX?
RX a obținut un preț ATH de 0.02014509 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RX?
RX a avut un preț ATL de 0.01326584 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RX este -- USD.
Va crește RX în acest an?
RX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:14:09 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ReachX Mainnet (RX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.01
$101,331.01$101,331.01

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.69
$3,315.69$3,315.69

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.80
$1,484.80$1,484.80

+0.27%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.01
$101,331.01$101,331.01

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.69
$3,315.69$3,315.69

+0.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2262
$2.2262$2.2262

-0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0110
$1.0110$1.0110

-0.50%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.44
$31.44$31.44

+109.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1241
$0.1241$0.1241

+148.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004344
$0.0004344$0.0004344

+189.60%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022800
$0.022800$0.022800

+2,180.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.982
$4.982$4.982

+398.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1241
$0.1241$0.1241

+148.20%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005747
$0.00000000005747$0.00000000005747

+70.63%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002143
$0.0000002143$0.0000002143

+42.86%