Informații privind prețul pentru ReachX Mainnet (RX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Cel mai mic preț $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru ReachX Mainnet (RX) este $0.01547096. În ultimele 24 de ore, tokenul RX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RX este $ 0.02014509, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01326584.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ReachX Mainnet (RX)

Capitalizare de piață $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ReachX Mainnet este $ 7.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RX este 500.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.47M.