Informații despre Rari Governance (RGT) The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Pagină de internet oficială: https://rari.capital/

Tokenomie și analiză de preț pentru Rari Governance (RGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rari Governance (RGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 562.88K $ 562.88K $ 562.88K Ofertă totală: $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Ofertă aflată în circulație: $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 624.37K $ 624.37K $ 624.37K Maxim dintotdeauna: $ 64.62 $ 64.62 $ 64.62 Minim dintotdeauna: $ 0.0374086 $ 0.0374086 $ 0.0374086 Preț curent: $ 0.050009 $ 0.050009 $ 0.050009 Află mai mult despre prețul tokenului Rari Governance (RGT)

Tokenomie pentru Rari Governance (RGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rari Governance (RGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RGT, explorează prețul în direct al tokenului RGT!

