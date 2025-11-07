Informații privind prețul pentru RankFi (RANKFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.50% Modificare de preț (7 zile) -17.28% Modificare de preț (7 zile) -17.28%

Prețul în timp real pentru RankFi (RANKFI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RANKFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RANKFI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RANKFI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RankFi (RANKFI)

Capitalizare de piață $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Ofertă află în circulație 999.32M 999.32M 999.32M Ofertă totală 999,320,117.577867 999,320,117.577867 999,320,117.577867

Capitalizarea de piață actuală pentru RankFi este $ 8.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RANKFI este 999.32M, cu o ofertă totală de 999320117.577867. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.67K.