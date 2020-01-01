Tokenomie pentru raiseme (RAISEME) Descoperă informații cheie despre raiseme (RAISEME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre raiseme (RAISEME) $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. Pagină de internet oficială: https://www.funraise.space/ Cumpără RAISEME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru raiseme (RAISEME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru raiseme (RAISEME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Ofertă totală: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Ofertă aflată în circulație: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului raiseme (RAISEME)

Tokenomie pentru raiseme (RAISEME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru raiseme (RAISEME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAISEME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAISEME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAISEME, explorează prețul în direct al tokenului RAISEME!

