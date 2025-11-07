Informații privind prețul pentru Raise The Colours (COLOURS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.52% Modificare de preț (1 zi) -11.56% Modificare de preț (7 zile) -20.65% Modificare de preț (7 zile) -20.65%

Prețul în timp real pentru Raise The Colours (COLOURS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COLOURS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COLOURS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COLOURS s-a modificat cu +3.52% în decursul ultimei ore, cu -11.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Raise The Colours (COLOURS)

Capitalizare de piață $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Ofertă află în circulație 999.85M 999.85M 999.85M Ofertă totală 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Capitalizarea de piață actuală pentru Raise The Colours este $ 9.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COLOURS este 999.85M, cu o ofertă totală de 999846228.7874129. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.86K.