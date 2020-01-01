Tokenomie pentru Railgun (RAIL) Descoperă informații cheie despre Railgun (RAIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Railgun (RAIL) RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Pagină de internet oficială: https://railgun.org Carte albă: https://docs.railgun.org

Tokenomie și analiză de preț pentru Railgun (RAIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Railgun (RAIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.10M $ 50.10M $ 50.10M Ofertă totală: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Ofertă aflată în circulație: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.10M $ 50.10M $ 50.10M Maxim dintotdeauna: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minim dintotdeauna: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Preț curent: $ 0.871106 $ 0.871106 $ 0.871106 Află mai mult despre prețul tokenului Railgun (RAIL)

Tokenomie pentru Railgun (RAIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Railgun (RAIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAIL, explorează prețul în direct al tokenului RAIL!

