Tokenomie pentru RAFF the Giraffe (RAFF) Descoperă informații cheie despre RAFF the Giraffe (RAFF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RAFF the Giraffe (RAFF) HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Pagină de internet oficială: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Cumpără RAFF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RAFF the Giraffe (RAFF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RAFF the Giraffe (RAFF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.76K $ 17.76K $ 17.76K Ofertă totală: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Ofertă aflată în circulație: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.76K $ 17.76K $ 17.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00017945 $ 0.00017945 $ 0.00017945 Află mai mult despre prețul tokenului RAFF the Giraffe (RAFF)

Tokenomie pentru RAFF the Giraffe (RAFF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RAFF the Giraffe (RAFF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAFF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAFF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAFF, explorează prețul în direct al tokenului RAFF!

Predicție de preț pentru RAFF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RAFF? Pagina noastră de predicție de preț pentru RAFF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RAFF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!