Informații privind prețul pentru RabbitX (RBX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.300034$ 0.300034 $ 0.300034 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.00% Modificare de preț (7 zile) +3.34% Modificare de preț (7 zile) +3.34%

Prețul în timp real pentru RabbitX (RBX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RBX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RBX este $ 0.300034, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RBX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RabbitX (RBX)

Capitalizare de piață $ 479.85K$ 479.85K $ 479.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 799.90K$ 799.90K $ 799.90K Ofertă află în circulație 599.88M 599.88M 599.88M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru RabbitX este $ 479.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RBX este 599.88M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 799.90K.