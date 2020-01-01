Explorează tokenomia pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SHEKEL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SHEKEL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Informații despre Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

Pagină de internet oficială: https://koshercapital.net
Carte albă: https://koshercapital.net/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț.

Capitalizare de piață: $ 1.82M
Ofertă totală: $ 1.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.82M
Maxim dintotdeauna: $ 0.01170129
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.00181596

Tokenomie pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHEKEL care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHEKEL care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.