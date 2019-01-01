Explorează tokenomia pentru QUP Coin (QUP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului QUP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru QUP Coin (QUP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului QUP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / QUP Coin (QUP) / Tokenomie / Tokenomie pentru QUP Coin (QUP) Descoperă informații cheie despre QUP Coin (QUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre QUP Coin (QUP) I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. Pagină de internet oficială: https://drinqup.com/ Carte albă: https://drinqup.com/whitepaper Cumpără QUP acum! Tokenomie și analiză de preț pentru QUP Coin (QUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QUP Coin (QUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 Minim dintotdeauna: $ 0.00141575 $ 0.00141575 $ 0.00141575 Preț curent: $ 0.00326888 $ 0.00326888 $ 0.00326888 Află mai mult despre prețul tokenului QUP Coin (QUP) Tokenomie pentru QUP Coin (QUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QUP Coin (QUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUP, explorează prețul în direct al tokenului QUP! Predicție de preț pentru QUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUP? 