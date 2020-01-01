Tokenomie pentru Quicksilver (QCK) Descoperă informații cheie despre Quicksilver (QCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Quicksilver (QCK) Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol's Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Pagină de internet oficială: https://quicksilver.zone

Tokenomie și analiză de preț pentru Quicksilver (QCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quicksilver (QCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 227.15K $ 227.15K $ 227.15K Ofertă totală: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M Ofertă aflată în circulație: $ 141.11M $ 141.11M $ 141.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 477.80K $ 477.80K $ 477.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00161043 $ 0.00161043 $ 0.00161043 Află mai mult despre prețul tokenului Quicksilver (QCK)

Tokenomie pentru Quicksilver (QCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quicksilver (QCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QCK, explorează prețul în direct al tokenului QCK!

