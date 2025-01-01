Tokenomie pentru QUEEN POOIE (QUEEN2) Descoperă informații cheie despre QUEEN POOIE (QUEEN2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie's mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie's tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Pagină de internet oficială: https://queenpooie.com/ Carte albă: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru QUEEN POOIE (QUEEN2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QUEEN POOIE (QUEEN2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 749.64K $ 749.64K $ 749.64K Ofertă totală: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Ofertă aflată în circulație: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 749.64K $ 749.64K $ 749.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Minim dintotdeauna: $ 0.00028187 $ 0.00028187 $ 0.00028187 Preț curent: $ 0.00033734 $ 0.00033734 $ 0.00033734 Află mai mult despre prețul tokenului QUEEN POOIE (QUEEN2)

Tokenomie pentru QUEEN POOIE (QUEEN2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QUEEN POOIE (QUEEN2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUEEN2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUEEN2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUEEN2, explorează prețul în direct al tokenului QUEEN2!

Predicție de preț pentru QUEEN2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUEEN2? Pagina noastră de predicție de preț pentru QUEEN2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QUEEN2!

