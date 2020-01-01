Tokenomie pentru QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Descoperă informații cheie despre QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform's utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Pagină de internet oficială: https://qubidao.com/ Carte albă: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi

Tokenomie și analiză de preț pentru QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 175.09K $ 175.09K $ 175.09K Ofertă totală: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ofertă aflată în circulație: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 175.09K $ 175.09K $ 175.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Minim dintotdeauna: $ 0.00014533 $ 0.00014533 $ 0.00014533 Preț curent: $ 0.00017539 $ 0.00017539 $ 0.00017539 Află mai mult despre prețul tokenului QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Tokenomie pentru QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QUBI Tokenized RWA ($QBIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $QBIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $QBIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $QBIT, explorează prețul în direct al tokenului $QBIT!

