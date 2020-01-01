Tokenomie pentru QubeCV AI (QCV) Descoperă informații cheie despre QubeCV AI (QCV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre QubeCV AI (QCV) QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Pagină de internet oficială: https://qubecv.ai/ Cumpără QCV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru QubeCV AI (QCV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QubeCV AI (QCV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 622.63K $ 622.63K $ 622.63K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 691.81K $ 691.81K $ 691.81K Maxim dintotdeauna: $ 0.00108966 $ 0.00108966 $ 0.00108966 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00069181 $ 0.00069181 $ 0.00069181 Află mai mult despre prețul tokenului QubeCV AI (QCV)

Tokenomie pentru QubeCV AI (QCV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QubeCV AI (QCV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QCV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QCV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QCV, explorează prețul în direct al tokenului QCV!

Predicție de preț pentru QCV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QCV? Pagina noastră de predicție de preț pentru QCV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QCV!

