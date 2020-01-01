Tokenomie pentru Quantum Biology DAO (QBIO) Descoperă informații cheie despre Quantum Biology DAO (QBIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Pagină de internet oficială: https://www.quantumbiology.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Quantum Biology DAO (QBIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quantum Biology DAO (QBIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Ofertă totală: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Ofertă aflată în circulație: $ 192.71M $ 192.71M $ 192.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Minim dintotdeauna: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Preț curent: $ 0.00811291 $ 0.00811291 $ 0.00811291 Află mai mult despre prețul tokenului Quantum Biology DAO (QBIO)

Tokenomie pentru Quantum Biology DAO (QBIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quantum Biology DAO (QBIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QBIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QBIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QBIO, explorează prețul în direct al tokenului QBIO!

