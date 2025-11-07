Informații privind prețul pentru Qstay (QSTAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +4.29% Modificare de preț (1 zi) -16.54% Modificare de preț (7 zile) -44.54% Modificare de preț (7 zile) -44.54%

Prețul în timp real pentru Qstay (QSTAY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul QSTAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QSTAY este $ 0.00575394, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QSTAY s-a modificat cu +4.29% în decursul ultimei ore, cu -16.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qstay (QSTAY)

Capitalizare de piață $ 481.79K$ 481.79K $ 481.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 481.79K$ 481.79K $ 481.79K Ofertă află în circulație 999.25M 999.25M 999.25M Ofertă totală 999,254,193.895322 999,254,193.895322 999,254,193.895322

Capitalizarea de piață actuală pentru Qstay este $ 481.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QSTAY este 999.25M, cu o ofertă totală de 999254193.895322. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 481.79K.