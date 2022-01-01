Tokenomie pentru PunkCity (PUNK) Descoperă informații cheie despre PunkCity (PUNK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PunkCity (PUNK) What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It's serves as universal ecosystem token. What's next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Pagină de internet oficială: https://tonpunks.org/ Carte albă: https://t.me/TONPunksENG/144

Tokenomie și analiză de preț pentru PunkCity (PUNK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PunkCity (PUNK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ofertă totală: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Ofertă aflată în circulație: $ 42.27M $ 42.27M $ 42.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Maxim dintotdeauna: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Minim dintotdeauna: $ 0.0298727 $ 0.0298727 $ 0.0298727 Preț curent: $ 0.03080392 $ 0.03080392 $ 0.03080392 Află mai mult despre prețul tokenului PunkCity (PUNK)

Tokenomie pentru PunkCity (PUNK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PunkCity (PUNK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUNK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUNK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUNK, explorează prețul în direct al tokenului PUNK!

