$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain's ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There's no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Pagină de internet oficială: https://purse.land/

Tokenomie și analiză de preț pentru Pundi X PURSE (PURSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pundi X PURSE (PURSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 598.89K $ 598.89K $ 598.89K Ofertă totală: $ 52.24B $ 52.24B $ 52.24B Ofertă aflată în circulație: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Minim dintotdeauna: $ 0.00001617 $ 0.00001617 $ 0.00001617 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pundi X PURSE (PURSE)

Tokenomie pentru Pundi X PURSE (PURSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pundi X PURSE (PURSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PURSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PURSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PURSE, explorează prețul în direct al tokenului PURSE!

