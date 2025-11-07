Informații privind prețul pentru PUMPLESS COIN (PUMPLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.33% Modificare de preț (1 zi) -1.91% Modificare de preț (7 zile) -19.75% Modificare de preț (7 zile) -19.75%

Prețul în timp real pentru PUMPLESS COIN (PUMPLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUMPLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUMPLESS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUMPLESS s-a modificat cu +3.33% în decursul ultimei ore, cu -1.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Capitalizare de piață $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Ofertă află în circulație 997.78M 997.78M 997.78M Ofertă totală 997,784,513.456237 997,784,513.456237 997,784,513.456237

Capitalizarea de piață actuală pentru PUMPLESS COIN este $ 5.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUMPLESS este 997.78M, cu o ofertă totală de 997784513.456237. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.55K.